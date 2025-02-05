Stuttgart'a Almanya Kupası'nda yarı final için tek gol yetti!

Atakan Karazor'un formasını giydiği Stuttgart, Almanya Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı Augsburg'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Stuttgart'a Almanya Kupası'nda yarı final için tek gol yetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:31

Almanya Kupası çeyrek final maçında Stuttgart, Augsburg'u konuk etti. 

Stuttgart Arena'da oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Deniz Undav kaydetti.

MİLLİ OYUNCU FORMA GİYDİ

Bu sonuçla birlikte Stuttgart, adını yarı finale yazdırdı. Augsburg ise turnuvaya veda etti.

Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 

Son 3 resmi maçını kaybeden Stuttgart, bu sonuçla birlikte kötü seriye de son verdi. Son 4 resmi maçını Bundesliga'da oynayan ve bu maçlarda mağlubiyeti bulunmayan Augsburg'un ise serisi sona erdi. 


Etiketler: #atakan karazor #Stuttgart #Augsburg #Almanya Kupası

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