Süleyman Hurma'dan flaş tepki: 'Fenerbahçe’ye hakaret etmek için bizi aşağıladılar'

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında son sıradaki Fatih Karagümrük, sahasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, maçın medyadaki yansımasına günler sonra isyan etti.

"BİZİ O KADAR AŞAĞILADILAR Kİ..."

HT Spor'a konuşan Süleyman Hurma, "Bir tek şey beni çok üzdü. Maçtan sonra birçok televizyon kanalı ve yorumcu, Fenerbahçe’ye hakaret etmek, onları aşağılamak için bizi o kadar aşağıladı ki… Sanki bir futbol takımı değiliz; sokaktan, kahveden 11 kişi toplanıp gelmişiz, Fenerbahçe’ye karşı oynamışız gibi" dedi.

"SANKİ 11 KİŞİ SOKAKTAN TOPLADIK"

Hurma, "Günün sonunda bunlar da oyuncu. Benim kalecim Atletico Madrid’de oynadı, Premier Lig’de oynadı. Sağ bekim Sporting, sol bekim Sırbistan Milli Takımı oyuncusu. Stoperim Şili Milli Takımı oyuncusu. Sanki biz sokaktan 11 kişi Karagümrük olarak toplanmışız gibi" ifadelerini kullandı.