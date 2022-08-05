Süleyman Luş Tuzlaspor'a transfer oldu!

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:23

Galatasaray, genç oyuncusu Süleyman Luş'un Tuzlaspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Süleyman Luş'un, 2022-2023 sezonu sonuna dek geçici transferi için Tuzlaspor A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

21 yaşındaki oyuncu Galatasaray U19 takımıyla toplamda 29 maça çıktı ve 1 asist yaptı.