Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor!

19.04.2026 09:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank, 19 Nisan Pazar günü Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak. 

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 2-2 eşitlik bulunuyor. Son mücadeleyi kazanan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

VakıfBank, sahadan galibiyetle ayrılması halinde Sultanlar Ligi'nde 15. şampiyonluğunu elde edecek. Fenerbahçe ise kazanması durumunda ligde 8. kez kupanın sahibi olacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #vakıfbank #Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcunun 27 milyar 293 milyon lira olduğu açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Aziz Yıldırım yakında bir program yapacağını ve uzunca bir açıklama yapacağını bildirdi.