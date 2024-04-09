Fenerbahçe Opet final serisine galibiyetle başladı!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Opet deplasmanda 3-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, final serisinde 1-0 öne geçti.
Beş maç üzerinden oynanacak ve üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride 2. maç, 13 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.
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