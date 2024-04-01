Fenerbahçe Opet deplasmanda avantajı kaptı!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 18:55

Güncelleme: 01.04.2024 - 18:55

Sultanlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren setler 25-18, 25-20 ve 25-16 şeklinde sonuçlandı.

Serinin ikinci maçı 4 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Van Ryk, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Dicle Nur Babat, Silva, Derya Güç, Duarte, Neriman Özsoy, Sıla Çalışkan, Bergmann, (Melis Yılmaz, Buse Sonsırma Kayacan)

Fenerbahçe Opet: Aslı Kalaç, Fedorovtseva, De Souza, Eda Erdem Dündar, Drca, Melissa Vargas, Stysiak, (Gizem Örge)

Setler: 18-25, 20-25, 16-25

Süre: 70 dakika (21', 26', 23')