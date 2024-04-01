Fenerbahçe Opet deplasmanda avantajı kaptı!
Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Türk Hava Yolları'nı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Sultanlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren setler 25-18, 25-20 ve 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Serinin ikinci maçı 4 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Van Ryk, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Dicle Nur Babat, Silva, Derya Güç, Duarte, Neriman Özsoy, Sıla Çalışkan, Bergmann, (Melis Yılmaz, Buse Sonsırma Kayacan)
Fenerbahçe Opet: Aslı Kalaç, Fedorovtseva, De Souza, Eda Erdem Dündar, Drca, Melissa Vargas, Stysiak, (Gizem Örge)
Setler: 18-25, 20-25, 16-25
Süre: 70 dakika (21', 26', 23')
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