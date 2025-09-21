Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sunderland 10 kişi kaldı: Aston Villa'nın galibiyet hasreti dinmedi!

21.09.2025 18:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sunderland ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Sunderland sahasında Aston Villa'yı ağırladı.

Stadium of Light'ta oynanan maç 1-1 berabere bitti.

SUNDERLAND 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekipte Reinildo Mandava doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta takımlar devreye eşit girdi.

Konuk ekip, 67. dakikada Matty Cash'in golü ile 1-0 öne geçti.

Sunderland, 75. dakikada Wilson Isidor ile karşılık verdi ve eşitliği yakaladı. Başka gol olmayan maçta takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Sunderland, 8 puanla 7. sıraya yerleşti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Aston Villa ise 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Ligin sonraki haftasında Sunderland, deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Aston Villa ise sahasında Londra temsilcisi Fulham'ı ağırlayacak.

