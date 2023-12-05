Süper Kupa biletleri satışa çıktı!

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının biletlerinin satışa çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 23:36
Süper Kupa biletleri satışa çıktı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başlamıştır.

Biletler webook internet sitesinden satın alınabilecektir. webook internet sitesi dışında farklı mecralardan alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir."


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