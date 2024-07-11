Süper Kupa maçı Olimpiyat Stadyumu'nda

TFF, 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının 3 Ağustos'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 19:31
Süper Kupa maçı Olimpiyat Stadyumu'nda
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında 3 Ağustos'ta oynanacak TFF, 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hangı stadyumda oynanacağı belli oldu.

TFF, Süper Kupa maçının 3 Ağustos günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.


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