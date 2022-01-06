Süper Kupa maçının oyuncusu Atiba oldu!
Beşiktaş, Süper Kupa Finali'nde Antalyaspor'u penalti atışlarında mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından Atiba Hutchinson maçın oyuncusu seçildi.
Süper Kupa Finali'nin oyuncusu belli oldu.
Siyah beyazlıların tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, maçın oyuncusu seçildi.
Atiba, siyah beyazlıların golünü atan isim olurken bir gol de kendi kalesine atmıştı.
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