Süper Kupa maçının oyuncusu Atiba oldu!

06 Ocak 2022 Perşembe, 00:03

Süper Kupa Finali'nin oyuncusu belli oldu.

Siyah beyazlıların tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, maçın oyuncusu seçildi.

Atiba, siyah beyazlıların golünü atan isim olurken bir gol de kendi kalesine atmıştı.