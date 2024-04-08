Süper Kupa mücadelesi Avrupa ve dünya basınında: 'Türkiye'de bir utanç daha'

Yayınlanma: 08.04.2024 - 11:02

Güncelleme: 08.04.2024 - 11:02

Galatasaray ile Fenerbahçe, dün akşam 2023 Turkcell Süper Kupa maçında 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 1'inci dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi. U19 takımı oyuncuları golü yedikten sonra saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken, soyunma odasına yöneldiler. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları da bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4'üncü dakikada tatil etti. Tatil edilen mücadele Avrupa ve dünya basınında geniş yer buldu.

Ülke basınlarında yer alan ifadeler şöyle;

O Jogo: Beklenen oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto eden Fenerbahçe, U19 takımıyla çıktığı Süper Kupa finalinde sahadan çekildi.

Abola: Fenerbahçe U19 oyuncularıyla sahaya çıkıyor, ilk dakikada gol yiyor ve sahayı terk ediyor. Jorge Jesus'un eski takımının antrenörü, Icardi'nin golünün ardından oyuncuları soyunma odasına çağırdı.

Record: Gerçeküstü. Galatasaray 49 saniyede gol attı ve Fenerbahçe kısa süre sonra oyunu bıraktı. Türk futbolu sıkıntılı günler yaşamaya devam ediyor. Bu pazar günü federasyonu protesto eden Fenerbahçe, Süper Kupa'da genç oyunculardan oluşan takımıyla sahaya çıktı ve 1-0 mağlup olduğu dakikadan sonra sahayı terk etme ve iptal kararı aldı.

BREZİLYA

Globo Esporte: Fenerbahçe U19 takımının en büyük rakibiyle klasik bir maça çıkıp bir dakika sonra sahadan çekilmesi kararı, federasyonla aranın bozulması anlamına geliyor.

HOLLANDA

De Telegraaf: Süper Kupa süper kısa. Galatasaray'a karşı oynanan karşılaşmanın 1'inci dakikasında Fenerbahçeli futbolcular sahayı terk etti.

Nos Sport: Türkiye'deki Süper Kupa rezalete dönüştü. Federasyonu protesto etmek amacıyla sadece genç oyuncularla sahaya çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi'nin ilk dakikada attığı golün ardından sahayı terk etti.

Voetbal International: Süper Kupa pazar günü bir dakika sonra sona erdi. Protesto amaçlı olarak sadece genç oyuncularla oynayan Fenerbahçe, Mauro Icardi'nin süper hızlı golüyle sahadan ayrıldı.

İNGİLTERE

The Sun: Fenerbahçe sahayı terk etti ve ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı Süper Kupa finalini kaybetti. Galatasaray'a karşı U19 takımıyla maça başlamasıyla tuhaf sahneler devam etti. Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahayı terk ederek, ezeli rakibi Galatasaray'a kupayı verdi. Geçtiğimiz ay Trabzonspor'u mağlup eden Fenerbahçe, şok edici sahnelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile savaş halindeydi.

Daily Sports: Fenerbahçe, Süper Kupa maçında ilk dakikada yediği golle sahadan çekildi.

BBC: Fenerbahçe U19 takımı Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı sahayı terk etti. Fenerbahçe, Süper Kupa'ya U19 takımıyla rakibi Galatasaray'a karşı sahaya çıktı ve genç takım, iddia edilen haksız muameleyi protesto etmek için bir dakika sonra sahayı terk etti.

Mirror: Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19 oyuncularıyla başlayıp sahayı terk etmesiyle 1 dakika sonra Süper Kupa'yı kazandı. Süper Kupa, başlangıçta birkaç ay ertelendikten sonra nihayet pazar günü oynandı, ancak maç kendisine ayrılan 90 dakika dolmadan çok önce bitti.

Talk Sport: Fenerbahçe tuhaf 11'le sahaya çıktıktan sonra oyunu protesto ederek çekildi.

Daily Express: Fenerbahçe Süper Kupa'da sıra dışı protesto yaptı.

The Guardian: Süper Kupa karşılaşmasının ilk dakikasında Fenerbahçeli oyuncular sahayı terk ederek maçı yarıda bıraktı ve Galatasaray kupayı aldı.

FRANSA

L'equipe: Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Süper Kupa'da U19 takımıyla mücadele etti. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmazlığa düştüğü için bu pazar akşamı Süper Kupa oynamayı reddetti. U19 takımı, sahadan çıkmadan önce Galatasaray'a karşı 1-0 gerideydi.

Rmc Sport: Süper Kupa'da çılgın sahne.

Foot Mercato: Türkiye'de Fenerbahçe - Galatasaray arasındaki gerçeküstü sahne.

İSPANYA

Marca: Türkiye'de skandal: Fenerbahçe, Süper Kupa'dan bir dakika sonra sahadan protestoyla ayrıldı.

Espn: Pazar günü Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa karşılaşmasının ilk dakikasında, Fenerbahçeli oyuncular sahayı terk ederek maçın yarıda kalmasına neden oldu.

AS: Süper Kupa'da şaşırtıcı anlar. Fenerbahçe federasyonu protesto ederek maçı bıraktı.

El Mundo Deportivo: Fenerbahçe, hakemler ve federasyon tarafından gördüğü kötü muameleyi protesto etmek için Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıktı ve 1'inci dakikada sahadan çekildi.

Relevo: Türkiye'de bir utanç daha: U19'la Süper Kupa oynayan Fenerbahçe, Icardi'nin 1'inci dakikadaki golüyle oyundan çekildi. Türk futbolu bir kez daha beklenen ve Galatasaray'ın hazırlık maçı yapmasıyla sonuçlanan üzücü bir an yaşadı.

İTALYA

La Gazzetta Dello Sport: Türkiye'de kaos. Fenerbahçe, U19 oyuncularıyla Galatasaray'a karşı sahaya çıktı, 1'inci dakikada golü yedi ve çekildi. Sarı-lacivertliler, maçın perşembe günkü Konferans Ligi çeyrek finali öncesinde ertelenmesini istemişti. Icardi'nin golünün ardından soyunma odasına döndüler.

Calcio Mercato: Türkiye'deki kısa ömürlü kupa. Süper Kupa heyecan verici. Galatasaray - Fenerbahçe maçı 2'nci dakikada sona erdi. Icardi gol attı, Fenerbahçe 19 Yaş Altı takımı çekildi.

Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın uzun ömürlü olmayacağı, Türkiye şampiyonasında ve özellikle eski Juventuslu'nun (Leonardo Bonucci) da içinde bulunduğu sarı-lacivertli kulüpte tartışmalarla dolu son birkaç haftada zaten anlaşılmıştı.

Corriere Dello Sport: Türkiye'de sansasyon. Fenerbahçe, Süper Kupa'dan 1'inci dakikada vazgeçti. Trabzon'da yaşanan çirkin arbedenin ardından federasyonun taleplere kayıtsız kalması üzerine sarı-lacivertli kulüpten protesto.

ALMANYA

Bild: TFF'yi protesto eden Fenerbahçe 2'nci dakikada sahadan çekildi. Kupa iptal edildi. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin U19 oyuncularının protesto amacıyla sahayı terk etmesini alkışladı.

Kicker: Tuhaf Süper Kupa. Fenerbahçe U19 oyuncularını gönderiyor ve bir dakika sonra maçtan çekiliyor. Süper Kupa pazar akşamı tam bir komediye dönüştü. Öğleden sonra duyurulduğu üzere Fenerbahçe U19 oyuncularını gönderdi ve ikinci dakikada sahadan çekildi.