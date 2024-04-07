Ali Koç'tan Süper Kupa sözleri: 'İsyanımızın ilk adımı'

Yayınlanma: 07.04.2024 - 19:56

Güncelleme: 07.04.2024 - 20:08

Fenerbahçe Yönetimi ve U19 Takımı, Galatasaray ile oynanacak 2023 Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya ulaştı.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Ali Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğimiz nokta itibariyle Fenerbahçe A takımı getirmeyip, kupa şansını çok daha zayıflattı. Bunu da inandığı değerler doğrultusunda yapmıştır. Son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan 3 defa son haftada giden şampiyonluklarımız, suikast girişimi. Özellikle suikast girişiminin halen faili meçhul kalması. Aradan 9 sene geçti hala ilerleme yok. 3 Temmuz sürecinde açılan davaların hala sonuçlanmaması. Bütün bu kötülükleri, garip olayların hepsinin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaştırılması Fenerbahçe Spor Kulübü'nü isyan edecek noktaya getirmiştir. İstemeyerek de olsa bugün Şanlıurfa'da ilk adımları atıyoruz. Bu gidişata son verilmediği için kötüler arsızlaşmış ve artarak devam etmektedir. Fenerbahçe taraftarına özellikle bugünkü cümlelerimi dikkatle dinlemelerini öneriyorum. Bu garip, şaibeli sürecin kazananı da bellidir. Bizim bugünkü isyanımız, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşananlarla ilgili alakalı değil."

Fenerbahçe Başkanı sözlerinin devamında; "Fenerbahçe taraftarına özellikle bugünkü cümlelerimi dikkatle dinlemelerini öneriyorum. Bu garip, şaibeli sürecin kazananı da bellidir. Bizim bugünkü isyanımız, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşananlarla ilgisi alakası yok" ifadelerini kullandı.

"YILLARDIR LİGİN GİDİŞATINI DİZAYN EDEN BİR ŞEBEKE VAR"

Ali Koç; "Trabzonspor maçı sonrasında tek bir geçmiş olsun mesajı bizimle paylaşılmadı. TFF de dahil olmak üzere. Önemli olan o değil. Önemli olan kısım bırakın mesajı bazı rakiplerimiz Fenerbahçeli futbolcuların ceza alması için açık açık çalıştılar. Tabii ki bu baskıya dayanamayan TFF iki futbolcumuza ceza verilmesini sağladı. Güvenliği sağlayamayanlara ne ceza verilecek peki? TFF yerinde duruyor. Valiye ya da emniyet müdürüne bir şey yok. Hakem tam puan aldı. Biz buradan ne mesajı çıkarmalıyız? Türk futbolunda hakemler üzerinden yıllardır ligin gidişatını dizayn eden bir şebeke var. Bunun bahisle bir alakası var mıdır?" dedi.

Ali Koç sözlerinin devamında; "Vali ve emniyet yetkilileri gergin geçeceği belli bir maçta gereken önlemleri almadılar. Olayların artarak devam etmesi sonrası hiç sezemediler mi? Tecrübeli devlet görevlisi maçın nereye gidebileceğini çok rahatlıkla sezebilirdi" açıklamasında bulundu.

ALİ KOÇ'TAN TFF'YE TEPKİ

Fenerbahçe başkanı; "Bu doğrultuda inşallah kulübümüzün haklı isyanı yapılması gerekenlerin fitilini ateşler. Zaman tarafsızlık, adil rekabetin öne çıkması gereken zamandır. İsteseniz, planlasınız, kurgulasınız bu kadar olayı aynı sezona sığdıramazdınız. Daha ne yapılması gerekiyor aynaya bakıp yüzleşmeniz için? Bir maç planlamasını dahi yapmaktan uzaklar. Normal bir federasyon 15 Mart'a kadar bekler sonra tur atlama durumuna göre takvimi yapar. Olympiakos'un gideceği mesafeler ile Şanlıurfa'da git gel mesafesi aynı şeyler değildir. Bu sıradan bir lig maçı da değildir. Uzatmaya gidebilir. Biz dedik Karagümrük maçı ertelenmesin, bu maçı erteleyin. Rakibimizi bahane ederek erteleyemeyiz dediler. Karagümrük de istemiyor. Onu ne yapacaksınız? Onu hallederiz diyorlar. Karagümrük'e gücün yetiyor, Galatasaray'a gücün yetmiyor öyle mi?" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY SÖZLERİ

Ali Koç rakipleri hakkında; "Yıllarca tohumları ektiler ve bu ortamı sağladılar. Hedeflerine ulaşmakta o kadar mahirler ki, TFF'den kurullardan, hakemlerine kadar, tehditler oluşturarak kendilerine göre bir sistem kurmuşlar. Şanlıurfa ile ilgili söylediklerini hiç samimi bulmuyorum. Dostluk mesajlarını hiç samimi bulmuyorum. Biz Şanlıurfa'daki Fenerbahçe taraftarlarına borçluyuz. Biletlerin hepsini Fenerbahçe Kulübü satın aldı" dedi.

2010/2011 SÜPER KUPA FİNALİ

Ali Koç; "Riyad'da oynanamayan kupanın oynanmasını isteyen ileten taraf Fenerbahçe Kulübü'dür. Beşiktaş Başkanı ile konuştum. 2010/2011 Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanmasını talep edeceğiz. Şanlıurfa halkının anlayışına sığınıyoruz" sözlerini sarfetti.