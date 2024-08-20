Süper Kupa zaferi ve ligde alınan 2 galibiyet doğru adımlar atıldığını ispatladı: Beşiktaş ışıldıyor

Yayınlanma: 20.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.08.2024 - 04:00

Hasan Arat başkanlığındaki yönetim, Rafa Silva, Immobile ve Paulista gibi yıldız oyuncuları sezon başı kampına yetiştirip teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un elini rahatlattı. Hollandalı çalıştırıcı, disiplinli tavırları ve sistemli futboluyla camiaya umut verdi. Özellikle takım içinde forma adaletini sağlayan Bronckhorst, her oyuncusunu ilk 11’in bir parçası olmaya ikna etti.

Yıldız ve genç ayrımı yapmayan tecrübeli çalıştırıcı, idman performansına çok önem veriyor. Herkesle yakından ilgileniyor. G.Saray karşısında alınan 5-0’lık galibiyetle Süper Kupa’nın kazanılması taraftarları motive etti. Sahasındaki ilk maçta tribünlerin tamamını dolduran Beşiktaş taraftarı, yenilenen kadroya büyük destek verdi.

Emirhan Topçu ve Ndour da daha ilk maçında kalitelerini ispatladı. Emirhan’ın attığı 2 gol sayılmadı, Ndour ise Muçi’nin ağları havalandırdığı topta asist yaptı.

‘RAFA, SEMİH, IMMOBİLE’

Beşiktaş Yöneticisi Feyyaz Uçar, “Metin, Ali, Feyyaz’dan sonra en iyi forvet oyuncularını Beşiktaş camiasının seyredeceğini düşünüyorum. Bunlar da Rafa, Semih, Immobile gibi gözüküyor. Bu sene slogan yapılacak bir Beşiktaş forveti seyredeceğiz” dedi. Uçar, “Son hafta içinde anlayış gösteren bazı oyuncuların yaptığı jestlerle transfer yapma şansı yakaladık. Bunlara katılan oyuncular da olacaktır. Transfer gidecek oyuncularla alakalı. Gönderirsek yerlerine alacağız” ifadelerini kullandı.

ANGELO BİTMEK ÜZERE

Feyyaz Uçar, Chelsea’nin 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo Gabriel’in transferi konusunda büyük yol katettiklerini açıkladı.