Süper Kupa'nın tarihi değişti!
TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihinin değiştirildiğini açıkladı.
TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihinin değiştirildiğini duyurdu.
Süper Kupa maçının 30 Aralık 2023 tarihinden 29 Aralık 2023 tarihine alındığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.
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