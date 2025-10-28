Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtları açıklandı.
TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Galatasaray - Göztepe karşılaşmasında Galatasaray'ın Victor Osimhen'in 19. dakikada VAR izlemesi sonrası verilen golünün VAR kaydı, Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşmasında Kasımpaşa'nın 35. dakikada iptal edilen penaltı pozisyonu ile Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Abena'nın Anderson Talisca'ya faulü sonrası VAR incelemesi sonrası gördüğü kırmızı kart pozisyonu yer aldı.
Victor Osimhen'in Göztepe maçının 19. dakikasındaki gol pozisyonu;
VAR: "Oğuzhan Hocam"
Oğuzhan Çakır: "Evet"
VAR: "Sesim geliyor mu, VAR konuşuyor.
Oğuzhan Çakır: "Geliyor"
VAR: "Potansiyel gol kararı için sana sahada inceleme öneriyorum"
VAR: "Şeyi gösteriyorsun ilk defansın topla oynadığını gösteriyorsun"
Operatör: "Açtım hocam"
VAR: "Oğuzhan Hocam"
Oğuzhan Çakır: "Ekranın başındayım şu anda Özgür hocam."
VAR: "Tamam. Defans oyuncusundan geldiğini gösteriyorum topun sana tamam mı? Dolayısıyla ofsayttan bahsedemeyiz. Geniş açından da gör zaten tamam mı?"
Oğuzhan Çakır: "Tamam bir de geniş açıdan ver."
Oğuzhan Çakır: "Tamam, gol veriyorum. Teşekkür ederim"
VAR: "Anlaşıldı"
Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Kasımpaşa'nın iptal edilen penaltısı;
VAR: "Deniz duyuyor musun beni? VAR konuşuyor"
Adnan Deniz Kayatepe: "Duyuyorum, duyuyorum"
VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum"
VAR: "Şimdi sana önce oyuncunun sadece elini koyduğunu göstereceğim. Sonra da o hücum oyuncusunun kendini bıraktığı yeri göstereceğim."
Adnan Deniz Kayatepe: "Tamamdır, geldim ekrandayım."
VAR: "Verelim"
Adnan Deniz Kayatepe: "Başka açın var mı abi?"
VAR: "Bir tane daha veriyorum"
Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam"
Adnan Deniz Kayatepe: "Az öncekine birdaha bakabilir miyim?"
VAR: "Veriyoruz, biraz daha geri gel"
Adnan Deniz Kayatepe: "Bir kez daha"
VAR: "Evet"
Adnan Deniz Kayatepe: "Penaltıyı iptal ediyorum, hakem atışıyla oyuna başlıyorum."
VAR: "Oyuncu etkisi de var, aklında olsun kendini bırakıyor"
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Myenty Abena'nın Anderson Talisca'ya müdahalesi sonrası gördüğü kırmızı kart;
VAR: "Atilla Hocam"
Atilla Karaoğlan: "Efendim"
VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."
Atilla Karaoğlan: "Bakalım"
Operatör: "Açtım hocam"
VAR: "Bu fotoğrafla başlıyoruz"
VAR: "Temas notkasını gösteriyorum"
Atilla Karaoğlan: "Evet"
Atilla Karaoğlan: "Oynat"
Atilla Karaoğlan: "Evet, kramponun çivileriyle temas noktası aşil tendonuna doğru... Sarı kartı iptal ediyorum, 14 numaraya ciddi faullü oyundan kırmızı kart veriyorum"