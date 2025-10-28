Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Galatasaray - Göztepe karşılaşmasında Galatasaray'ın Victor Osimhen'in 19. dakikada VAR izlemesi sonrası verilen golünün VAR kaydı, Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşmasında Kasımpaşa'nın 35. dakikada iptal edilen penaltı pozisyonu ile Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Abena'nın Anderson Talisca'ya faulü sonrası VAR incelemesi sonrası gördüğü kırmızı kart pozisyonu yer aldı.

Victor Osimhen'in Göztepe maçının 19. dakikasındaki gol pozisyonu;

VAR: "Oğuzhan Hocam"

Oğuzhan Çakır: "Evet"

VAR: "Sesim geliyor mu, VAR konuşuyor.

Oğuzhan Çakır: "Geliyor"

VAR: "Potansiyel gol kararı için sana sahada inceleme öneriyorum"

VAR: "Şeyi gösteriyorsun ilk defansın topla oynadığını gösteriyorsun"

Operatör: "Açtım hocam"

VAR: "Oğuzhan Hocam"

Oğuzhan Çakır: "Ekranın başındayım şu anda Özgür hocam."

VAR: "Tamam. Defans oyuncusundan geldiğini gösteriyorum topun sana tamam mı? Dolayısıyla ofsayttan bahsedemeyiz. Geniş açından da gör zaten tamam mı?"

Oğuzhan Çakır: "Tamam bir de geniş açıdan ver."

Oğuzhan Çakır: "Tamam, gol veriyorum. Teşekkür ederim"

VAR: "Anlaşıldı"

Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Kasımpaşa'nın iptal edilen penaltısı;

VAR: "Deniz duyuyor musun beni? VAR konuşuyor"

Adnan Deniz Kayatepe: "Duyuyorum, duyuyorum"

VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum"

VAR: "Şimdi sana önce oyuncunun sadece elini koyduğunu göstereceğim. Sonra da o hücum oyuncusunun kendini bıraktığı yeri göstereceğim."

Adnan Deniz Kayatepe: "Tamamdır, geldim ekrandayım."

VAR: "Verelim"

Adnan Deniz Kayatepe: "Başka açın var mı abi?"

VAR: "Bir tane daha veriyorum"

Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam"

Adnan Deniz Kayatepe: "Az öncekine birdaha bakabilir miyim?"

VAR: "Veriyoruz, biraz daha geri gel"

Adnan Deniz Kayatepe: "Bir kez daha"

VAR: "Evet"

Adnan Deniz Kayatepe: "Penaltıyı iptal ediyorum, hakem atışıyla oyuna başlıyorum."

VAR: "Oyuncu etkisi de var, aklında olsun kendini bırakıyor"

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Myenty Abena'nın Anderson Talisca'ya müdahalesi sonrası gördüğü kırmızı kart;

VAR: "Atilla Hocam"

Atilla Karaoğlan: "Efendim"

VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Bakalım"

Operatör: "Açtım hocam"

VAR: "Bu fotoğrafla başlıyoruz"

VAR: "Temas notkasını gösteriyorum"

Atilla Karaoğlan: "Evet"

Atilla Karaoğlan: "Oynat"

Atilla Karaoğlan: "Evet, kramponun çivileriyle temas noktası aşil tendonuna doğru... Sarı kartı iptal ediyorum, 14 numaraya ciddi faullü oyundan kırmızı kart veriyorum"