Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk! TFF açıkladı...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Göztepe - Corendon Alanyaspor karşılaşmasında Asen Albayrak orta hakem olarak görev yapacak. Bu atamayla birlikte Süper Lig'de 22 yıl aradan sonra bir kadın hakem yeniden orta hakem olarak sahaya çıkacak.

Daha önce Lale Orta da Süper Lig'de 4 maçta orta hakem olarak görev almıştı. Lale Orta ayrıca FIFA kokartı alan ilk Türk kadın hakem unvanını taşıyor.

Tecrübeli hakemin Süper Lig'de yönettiği karşılaşmalar ise şöyle:

29 Mayıs 1999: Sakaryaspor - Ankaragücü (4-0)

5 Mayıs 2001: Adanaspor - Erzurumspor (3-3)

31 Mayıs 2003: Kocaelispor - Adanaspor (1-2)

8 Mayıs 2004: Elazığspor - Gaziantepspor (1-2)

2004 yılındaki Elazığspor - Gaziantepspor maçının ardından Süper Lig'de uzun süre kadın orta hakem görev almamıştı. Asen Albayrak'ın Göztepe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak olması, 22 yıl sonra gerçekleşen tarihi bir gelişme olarak kayıtlara geçecek.