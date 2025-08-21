Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

21.08.2025 14:44:00
AA
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 3. haftasındaki maçlarda görev yapacak orta hakemler şöyle:

Yarın:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe: Batuhan Kolak

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz

21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray: Alper Akarsu

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

Not: TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları; Beşiktaş, Samsunspor ve Rams Başakşehir'in Avrupa kupasında maçlarından dolayı ertelendi.

İlgili Konular: #hakem #MHK #Trendyol Süper Lig