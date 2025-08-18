Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı: İlk aday Burak Yılmaz!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 13:41:00
Cumhuriyet Spor
Gaziantep FK'nin teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayıracağı iddia edildi. Gaziantep ekibinin Taşdemir'in yerine belirlediği ilk adayın ise Burak Yılmaz olduğu öne sürüldü.

Süper Lig'de yeni sezona ikide sıfırla başlayan Gaziantep FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile ayrılık kararı alındığı öne sürüldü.

İsmet Taşdemir

GAZİANTEP FK, BURAK YILMAZ'LA ANLAŞTI

İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmaya hazırlanan Gaziantep FK'nın Burak Yılmaz ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Ajansspor'un haberine göre Gaziantep yönetimi, Burak Yılmaz'ı bugün şehre davet etti.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, ikinci hafta maçında da Konyaspor deplasmanından 3-0 yenik ayrılmıştı.

İlgili Konular: #burak yılmaz #gaziantep fk #İsmet Taşdemir

