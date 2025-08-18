Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı: İlk aday Burak Yılmaz!

Süper Lig'de yeni sezona ikide sıfırla başlayan Gaziantep FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile ayrılık kararı alındığı öne sürüldü.
İsmet Taşdemir
GAZİANTEP FK, BURAK YILMAZ'LA ANLAŞTI
İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmaya hazırlanan Gaziantep FK'nın Burak Yılmaz ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Ajansspor'un haberine göre Gaziantep yönetimi, Burak Yılmaz'ı bugün şehre davet etti.
Ligin ilk haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, ikinci hafta maçında da Konyaspor deplasmanından 3-0 yenik ayrılmıştı.