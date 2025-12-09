Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'den 3 isim kadroda: Fildişi Sahili'nden Wilfried Singo kararı!

Süper Lig'den 3 isim kadroda: Fildişi Sahili'nden Wilfried Singo kararı!

9.12.2025 17:45:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Süper Lig'den 3 isim kadroda: Fildişi Sahili'nden Wilfried Singo kararı!

Fildişi Sahili Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunu duyurdu. Süper Lig'den 3 futbolcu listede yer alırken Galatasaraylı Wilfried Singo kadroya dahil edilmedi.

Trendyol Süper Lig'de forma giyen 3 futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildi.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ve Trabzonspor'dan Christ Oulai, 26 kişilik kadroda yer aldı.

Galatasaray'da forma giyen Wilfried Singo ise kadroya dahil edilmedi.

Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek turnuva öncesi teknik direktör Emerse Fae'nin belirlediği listede şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Defans: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Willy Boly (Nottingham Forest), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Christopher Operi (RAMS Başakşehir), Armel Zohouri (Iberia)

Orta saha: Seko Fofana (Rennes), Jean-Philippe Gbamin (Metz), Christ Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (Maribor)

Forvet: Vakoun Bayo (Udinese), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomande (Leipzig), Sebastien Haller (Utrecht), Jean-Philippe Krasso (Paris), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Wilfried Zaha (Charlotte).

Image

İlgili Konular: #galatasaray #Fildişi Sahili #Afrika Uluslar Kupası #wilfried-singo

İlgili Haberler

Monaco kafilesinde 4 isim yer almadı... Galatasaray kamp kadrosunu duyurdu!
Monaco kafilesinde 4 isim yer almadı... Galatasaray kamp kadrosunu duyurdu! Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi itiraf: 'Galatasaray'daki en zorlandığım günler'
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi itiraf: 'Galatasaray'daki en zorlandığım günler' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında salı günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmasının ardından Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım!
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmasının ardından Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım! Galatasaray'ın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının hemen ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti.