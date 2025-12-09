Süper Lig'den 3 isim kadroda: Fildişi Sahili'nden Wilfried Singo kararı!

Trendyol Süper Lig'de forma giyen 3 futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildi.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ve Trabzonspor'dan Christ Oulai, 26 kişilik kadroda yer aldı.
Galatasaray'da forma giyen Wilfried Singo ise kadroya dahil edilmedi.
Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek turnuva öncesi teknik direktör Emerse Fae'nin belirlediği listede şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)
Defans: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Willy Boly (Nottingham Forest), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Christopher Operi (RAMS Başakşehir), Armel Zohouri (Iberia)
Orta saha: Seko Fofana (Rennes), Jean-Philippe Gbamin (Metz), Christ Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (Maribor)
Forvet: Vakoun Bayo (Udinese), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomande (Leipzig), Sebastien Haller (Utrecht), Jean-Philippe Krasso (Paris), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Wilfried Zaha (Charlotte).