Süper Lig'den 3 kulüp Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'ne katıldı

10.10.2025 09:23:00
AA
Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğine (EFC) katıldığını açıkladı.

Üç kulüp, Avrupa'nın önemli takımlarını bir araya getiren EFC adlı organizasyona katıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Instagram sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, Avrupa futbolunun bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Başakşehir Kulübü ise Instagram'dan "Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" ifadeleriyle organizasyona dahil olduğunu duyurdu.

Samsunspor Kulübü de X sosyal medya platformundan "EFC vizyonu altında birleşerek Avrupa futbolunda yeni bir dönemin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hep birlikte oyunu bir üst seviyeye taşımaya hazırız" paylaşımını yaptı.

