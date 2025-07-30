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Süper Lig devinden Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu için takas önerisi!

Süper Lig devinden Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu için takas önerisi!

30.07.2025 11:11:00
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Cumhuriyet Spor
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Süper Lig devinden Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu için takas önerisi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Portekiz kulübüne takas önerdiği iddia edildi.

Benfica'dan ayrılma kararı alan ve adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray da devreye girmeye hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya dikkat çeken bir takas önerisiyle gitmeyi planlıyor.

BENFICA'NIN ZANIOLO PLANI

Sarı-kırmızılıların, Benfica'nın talip olduğu Nicolo Zaniolo için Portekiz devine Kerem Aktürkoğlu takasıyla cevap vereceği ifade edildi.

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Benfica'nın, Zaniolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı, Galatasaray'ın ise oyuncuyu 10 milyon Euro bonservisle göndermeyi planladığı belirtildi.

53 MAÇTA 29 GOLE KATKI

4 sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.

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