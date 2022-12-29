Süper Lig devinden Hasan Ali Kaldırım sürprizi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile yola devam etmeyeceklerini duyurmuştu. Kaldırım'ın kulüpsüz kalmasının ardından Galatasaray'ın bu yönde bir girişimi olduğu iddia edildi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu tarafından kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için Süper Lig devi transfer hamlesi yapacak.
Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Patrick van Aanholt'un takıma katkısından memnun olmayan ve sol bek mevkisine transfer yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Takvim'in iddiasına göre sarı-kırmızılılar Medipol Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için harekete geçildi.
Hasan Ali Kaldırım
BURUK SICAK BAKIYOR
Sezon sonuna kadar kontratı bulunduğu Başakşehir'den ayrılacak tecrübeli futbolcunun menajeri Galatasaray ile transfer için ilk teması kurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da çok yakından tanıdığı ve beğendiği 33 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakıyor.
Okan Buruk
2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Hasan Ali Kaldırım, turuncu-lacivertli formayla 63 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydederken 6 asist yaptı.
Hasan Ali Kaldırım bu sezon 15 karşılaşmada görev yaptı.
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