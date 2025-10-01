Süper Lig devlerini reddetmişti: Roger Schmidt'in yeni adresi belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.10.2025 12:27:00
Adı bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan 58 yaşındaki Alman teknik direktör Roger Schmidt'in, Japonya Futbol Federasyonu ile sözleşme imzaladığı açıklandı.

Benfica'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüp çalıştırmayan Roger Schmidt'in yeni adresi Japonya oldu.

2024 yılının ağustos ayında Benfica'dan ayrılan Alman teknik direktör, Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti; ancak iki kulübün ilgisine teşekkür ederek olumsuz yanıt vermişti.

YENİ ADRESİ JAPONYA OLDU

Bir yıldan fazla süredir boşta olan Roger Schmidt, Japonya Ligi ile haziran 2026'ya kadar sürecek dokuz aylık bir sözleşme imzaladı.

Roger Schmidt'in, ligin özel danışmanı olarak görev yapacağı duyuruldu.

Japonya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "J. League'in yurtdışı antrenörleri davet etmek için bir proje başlattığını ve futbol antrenörü Roger Schmidt ile küresel futbol danışmanı olarak sözleşme imzalamayı kabul ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

