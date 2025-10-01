Jose Mourinho'dan Fenerbahçe sözleri: 'Florentino Perez bana mesaj attı'

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Chelsea'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU UNUTUN"

"Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu arıyor mu?" şeklindeki soruya yanıt veren Jose Mourinho, "Kerem artık burada değil. Benfica, Lukebakio'yu getirerek iyi bir iş yaptı, o iyi bir oyuncu. Hazırlık dönemi geçirmedi, ciddi bir sakatlık yaşadı ve sadece birkaç dakika oynayabildi. Şimdi geri dönüyor. Yani Lukebakio iyi bir oyuncu. Kerem'i unutun" dedi.

"FENERBAHÇE'DEN SONRA..."

Jose Mourinho, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Benfica'ya imza attıktan sonra kendisini kutladığını belirtirken, "Fenerbahçe'den sonra evde sakin bir hayatım vardı, Portekiz ve Benfica'yı beklemiyordum. Bu teklifi kabul etmem ailemin yanına geri dönmekle ilgili değildi, çünkü ailem Londra'da. Benfica'ya gitmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı. Florentino Perez bana bir mesaj göndererek, 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum' dedi." açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

"Şampiyonluk kazanmaya devam etmek için isteğiniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Portekizli teknik direktör, "Daha da büyük. Chelsea'ye geldiğimde kimse benden bir şey beklemiyordu. Kariyerim öyle bir noktaya ulaştı ki, sanki işleri halletmek için sihir kullandığımı düşünüyorlar. Şampiyonluklar kazandıktan sonra Manchester United'dan ayrıldım, bir finale çıktıktan sonra Tottenham'dan ayrıldım, iki Avrupa finalinden sonra Roma'dan ayrıldım. Benim için asla yeterli değil. Buradaysam, kendime meydan okumayı, her gün en önde olmayı sevdiğim için buradayım. Bir sonraki maçı kazanmak için can atıyorum" ifadelerini kullandı.