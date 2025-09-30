Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan flaş Fenerbahçe sözleri: 'Ali Koç'un etrafında çok çakal vardı'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gaziantep maçında 2 puanımız çalındı. Fenerbahçe'yi 2 senedir yenemiyoruz. İlk maçta yenildik, ardından 3 maçta berabere kaldık. Biz artık 3 İstanbul takımını hem Samsun'da hem deplasmanda devirmek istiyoruz. Samsunspor bu sezon ilk 5'i hedefliyor. Geçen sezon kümede kalmayı hedefliyorduk, 3. olduk. Forvetim yok. Fenerbahçe maçına forvetsiz çıkarsan yenilme ihtimalin artar. Hocamız da bir çözüm bulacaktır. Ndiaye, Emre Kılınç, Afonso, Soner yok. 4 tane eksiğim var. Avrupa'da maç var, inşallah sakatlık olmaz. Fenerbahçe bizi gayet doğru zamanda yakalıyor. Biz de çıkıp oynayacağız. Yoksa Fenerbahçe ile hiçbir işim olmaz."

"KENDİ ELİMLE KAFASINI KOPARIRIM"

"Ben Türk futboluna iyi niyetle geldim. Kendi paramı harcıyorum. Hokkabazlık yaparak başkasının parasını harcamıyorum. Canım acıdığı zaman söylemek zorundayım. Fenerbahçe maçından önce niye benle röportaj yapıyorlar? Çünkü Fenerbahçe'nin reytingi var. Galatasaray maçı öncesi de gelin, Beşiktaş maçı öncesi de gelin, röportaj yapalım. Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı öncesi mobeseye bile konuşuyor diyorlar. Beni tüm kanallar çağırıyor, çıkmıyorum. Senenin 6-7 ayı yurt dışındayım. Futbola vakit harcayan biri değilim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor benim direkt rakibim."

"Artık mütevazı olmayacağım. Benim eğitim seviyeme çıkamamış insanlar ya anlamak istemiyor ya kötü niyetli. Ben ne dedim, insanların bazen aklıyla kalbi çelişebilir dedim. Yaptı demedim. Ali Koç da bunu kullandı, başkaları da bunu kullandı. Çocuğun yaramazlık yapıyor, tokat atıyorsun, çocuk ağlıyor, üzülüyorsun, 'niye dövdüm' diyorsun, kalbinle beynin çelişiyor. Antalyaspor'un başında Emre Hoca vardı, mütevazı durdu Fenerbahçe maçında, 'Fenerlidir şunu yaptı' mı diyeceğiz. Böyle denir mi! Ben de dürüstüm. Yalan söylemedim hiçbir zaman. Samsunspor'da 1 tane oyuncunun maç sattığını ispat edin, kendi elimle kafasını koparırım. Sözleşmesini feshedeceğim, isterse gitsin FIFA'ya şikayet etsin. Bu kadar iddialıyım, bunu hiçbir kulüp yapamaz, Yüksel Yıldırım yapar."

"FENERBAHÇE DE GALATASARAY DA OYUNCU VERMİYOR"

"Fenerbahçe'den oyuncu istedim, vermediler. 2-3 tane oyuncu istedik. Levent Mercan biri. Tutacağız dediler. 2 sene önce Zajc'ı istedik, vermediler. Miguel Crespo'yu istedik, vermediler. Ali Başkan'dan istedik, olmadı. Galatasaray da vermiyor. Bir tane oyuncu için ne dil döktük. Eyüp Aydın geldi ama Avrupa'ya kaydedemedik. Yazık günah o çocuğa."

"Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı verse keşke bana, oynamıyor. Kerem geldi, oynama şansı az. Böyle çok iyi oyuncular var, oynama vakti bulamıyor. Boşuna neden yabancılara para vereyim. Büyük takımlar, Anadolu takımlarına kolay kolay oyuncu vermiyorlar. Uğraşmak istemiyorlar. Anadolu'dan iyi oyuncu alıp zayıflatırlar ama oyuncu vermezler."

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

"Fenerbahçe ile normal bir maç. Fenerbahçe için önemli. Bu kadar söylüyorum. Fenerbahçe benim rakibim. İyi de bir maç olacak. Bize göre 3 ihtimalli bir maç. Puan veya puanlar için çıkacağız. Eksiğimiz varmış yokmuş ilgilendirmez. Samsunspor artık her maça puanlar için çıkıyor. Galatasaray, Beşiktaş maçları için de söylüyorum, yeniliriz önemli değil. Çıkıp kapanalım, Çanakkale geçilmez oynayalım diye bir şey yok."

"Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi çok istiyorum. Bol gollü olabilir ama 1-0 olsun, bizim olsun. Biz topu, geçiş oyunlarını iyi oynuyoruz. Fenerbahçe daha oturtmuş değil. Hocası yeni sistem oturtuyor. Bence ortada bir maç."

"ALİ KOÇ BAŞKAN TEMİZDİ, ETRAFI ÇAKAL..."

"Ali Koç Bey'e çok üzüldüm, insan olarak seviyorum. Kulüpler Birliği'nde onu en iyi anlayanlardan biri benim. Onun da eğitim, ABD kafa yapısı, söyledikleri, ettikleri... Ali Bey'e bazı uyarılar yapmıştım, yönetimsel olarak. 'Üzülüyorum Ali' dedim 'Futbol dışında başarılı buluyor musun kendini' dedim, 'Evet' dedi. Her şeyde başarılı basketbolda, olimpiyat takımına kaç oyuncu veriyor, yüzme, boksta her şeyde başarılı. 'Basketbolda hakem eleştirdiğini görmedim, transfer yaptığını görmedim, hocayla konuştuğunu gördüm. Güzel yönetim yapmışsın, hesap soran taraftasın. Futbolda hep hesap veren taraftasın. Sen niye hesap veriyorsun, hesap soracaksın' dedim. Ali Bey'in etrafında çok çakal vardı. Bunu söylemem lazım. Menajerlerinden tut futbolla ilgili herkes akıl veriyor. Bu kadar adamı dinlersen kafan karman çorman olur. Futbolda yapamadı. Niye yapamadığını konuşmak istemiyorum. Ali Başkan çok hak etti futbolda başarıyı. Futbolda 1 lira çalacak başkan değil. Böyle temiz insanların olması lazım. Diğer başkanlara kötü demiyorum ama Ali Başkan gibi, benim gibi parasını, değerli zamanını veren insanların başarılı olması lazım. İngiltere'de Arsenal kaç yıllardır başarılı olamıyor ama hocasını tutuyor. İkincilik, üçüncülük de bir başarı. İlla şampiyonluk, olursun ama Ali Başkan'ın transferlerini görüyorsunuz, performansları görüyorsunuz, Fenerbahçe kağıt üzerinde büyük takım deniyor ama oyun ortada yok. Yıldızlarla olmuyor. En güzel örneği PSG. Neymar, Messi, Mbappe ile hiç başarı yok, hepsini gönderdiler, iyi bir hoca getirdiler, takım halinde koşan oynayan. Adamlar lig, kupa, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular. İşte bu."

"ALİ BAŞKAN 'GALATASARAY İLE SİDİK YARIŞINA GİRDİK' DEDİ"

"Gidip de böyle 70-80 milyon dolar adam Türkiye'de alınmaz. İngiltere'de alınır. Standartlar farklı. Galatasaray ligin ayarlarıyla oynadı. Bir oyuncu getiriyor 20-30 milyon. Fenerbahçe de ona uydu. Ali Koç, Kulüpler Birliği'nde TFF Başkanı'na "Sidik yarışına girdik resmen. Galatasaray ile ikimiz. Ne güzel borçları yoluna koymuştuk, son 2-3 sene bozuldu, her şey eskiye doğru gidiyor" dedi. Görüyor, biliyor, neden yapıyor."

"1907 TL SÖZLEŞME OKUDUM, SALAK HİSSEDİYORUM!"

"Haberlerde görüyorum, Kerem Aktürkoğlu'nun TFF'ye verilen sözleşmesi 1907 TL'ymiş. Üzüldüm. Ali Koç'u Kulüpler Birliği'nde tek tip kontrat için destekledim. Onaylıyorum, her şey şeffaf olsun, komisyon, menajer her şey orada olsun. Böyle diyip 1907 TL TFF'ye gidiyorsa, TFF'nin soruşturma açması lazım. Vergi kaçırıyorsun. Ben kendimi salak hissediyorum. Ben limitime göre harcıyorum, ben istemiyor muyum harcamak. 1965 TL yazarız, öbür taraftan abidik gubidik. Fenerbahçe ve Galatasaray buna yeltenirse, Anadolu'da para yok zaten. Süleyman Hurma yüzde yüz haklı, çıkıp adalet dedi. Nasıl yarışacağız! Maliye, TFF, Bankalar Birliği peşinde olmalı, yaptırmamalı. Göz göre göre yapıyorsun. 1907 TL diye kontrat olur mu! Galatasaray da 1905 TL yaptı geçmişte. Daha sezon sonunda tek tip sözleşme dedik. Nasıl oldu? Bir firma üstleniyor. Diyecek lafım yok. Türk futbolunda hiçbir şey düzelmez, çünkü konuştuğumuz başka yaptığımız başka."

"Bu şirket o parayı nereden ödeyecek? Maliye soracak 'Çalışıyor, ne yapıyor burada' diyecek. Vergisini, sigortasını ödüyorsun, adam Fenerbahçe'de top oynuyor. Kargalar güler buna. Fenerbahçe'ye yakışmadı. Galatasaray da bunu yaptıysa ona da yakışmadı. Dürüst olsunlar. İkisinden biri şampiyon olacak zaten. Bizim olma şansımız yok gibi, az. Arada bir yanlışlıkla bizden biri Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir şampiyon oluyor. Bu harcamalarla mentaliteyle siz şampiyonluğu konuşamazsınız. Bunlar başka boyuta gitti. Yolsuzluk, hırsızlık, alın terimizi çalıyorlar. Karşımızdaki adam 1905 TL para ödüyor. Ben şok oldum bunu görünce. Kulüpler Birliği'ndeki ilk toplantıda dile getireceğim. Bunlar olursa Kulüpler Birliği'nde olmam."

"Tek tip kontratı isteyen Fenerbahçe ve Ali Koç'tu. İlk destekleyen bendim. Görünce 'eyvah, ne olmuş' dedim."

"BEŞİKTAŞ VE TRABZON NEREDEN BULACAK?"

"Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yaptıkları, Beşiktaş ve Trabzonspor'a baskı yapıyor. Göreceğiz, devre arası gelecek. Beşiktaş ve Trabzonspor bu maaşları nasıl ödeyecek? Gelir yok, para yok. Merak ediyorum bu parayı nereden bulacak kulüpler. İnanılmaz paralar verildi, oyuncular alındı. Yurt dışında 'Türkiye'de ne paralar var' diyorlar. Bana taraftarlarım 'parasını harcamıyor, cimri' diyorlar. Hangi kulüp başkanı cebinden harcıyor, söyleyin bana."

"Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gittiler 'vergileri ödemeyelim' dediler. 'Uçakları kaldırıyorsunuz peşisıra, ne konuşuyorsunuz, verin verginizi, yapmıyorum' dedi. Yüzde yüz haklı. Önce devlete vergini ver. Şirket olarak ödemeyince devlet üstüme çullanıyor, haciz getiriyor. Sonra bakıyorsunuz Yeni Malatyaspor eksi 36, Adana Demirspor eksi 17. Yazık günah değil mi? Yeni Malatya ne olacak 'Yepyeni Malatya' mı? Bu böyle gitmez"

"100 KÜSÜR MİLYON EURO HARCADIM"

"Samsunspor'u bırakma olmaz, yatırımcı ortak alabilirim belki. Ben 1 dolara aldım ama 20 milyon dolar borç ödedim. O günden bu yana 100 küsür milyon euro para harcadım. Takım da değerlendi. Şehir de kazandık. Şehrin buna hiçbir katkısı yok. İş dünyası bile bir şey yapıyordu eskiden. Yüksel Yıldırım zengin deyip kestiler yardımı. Kendimi yalnız hissediyorum. Kendime niye girdim diye kızıyorum. 7 ay Türkiye'de değilsin, maça gidemiyorsun, İstanbul'da yaşıyorsun. Keşke yapmasaydım diyorum, açık söyleyeyim ya da beni yalnız bırakmayın. Ben dünyada batak şirketler alıyorum, yatırım yapıp pırıl pırıl hale getiriyorum. Samsunspor'a yapayım istedim. Pırıl pırıl akademi yaptım. Kendime değil çocuklara yaptım, oynuyorlar. Nuri Asan Tesisleri'ne yatırım yaptım. Daha da iyisini yapmak istiyorum, destek yok. Destek olsun ki iştahım kabarsın, daha da yapayım."

"Sadettin Saran seçilir seçilmez aradım. Ali Bey ile konuştular. 1 saat sonra kendisini aradım. Onunla görüşüklüğüm var. Samimi değilim ama saygımız var karşılıklı. Teşekkür etti. Tebrik ettim, 'İnşallah başarılı olursunuz, yapabileceğim bir şey varsa hiç çekinmeyin' dedim. Ali Bey Samsun'a gelmedi hiç, yönetim gelirdi yemeğe götürürdük. Sadettin Bey'i cuma veya cumartesi günü arayıp davet edeceğim. Bizim başkan ve kulüplerle işimiz olmaz. Ben kalem gibiyim. Dik dururum. Benim diyet borcum yok. Büyük takım taraftarı beni sevmeyebilir. Samsunspor geliyor, adamlar rahatsız oluyor. Samsunspor, Türkiye'nin en büyük 5. kulübü olmak üzere. Camiam var. 2 milyon nüfuslu şehrim var. Tesisler, altyapı, stadyum, sıfır borçlu kulüp, başkanı futbolu seviyor. Niye olmasın?"

"GALATASARAY SÜRPRİZİ SEVİYOR"

"Gidebilirsem Galatasaray - Liverpool maçına gideceğim. Gidemezsem TV'den izleyeceğim. Çok ümitli değilim ama Galatasaray bazen sürpriz yapmayı seviyor. Tottenham'a kök söktürdü, Galatasaray futbol dersi verdi ama kupayı adamlar kazandı. Liverpool'a da yapsa çok sevinirim. Kağıt üstünde zor ama futbol sahada belli olur. Sürpriz yaparsa tüm Türkiye sevinir ama tüm Türkiye demeyeyim. Fenerliler, Beşiktaşlılar, Trabzonlular desteklemeyebilir ama benim öyle bir huyum yok. Avrupa'da tüm Türk takımlarını desteklerim. Ben Türk'üm, gurur duyuyorum, ayrımcılık yapmam. Bir sürü arkadaşım nefret ediyor, yenilsin, beter olsun diyorlar. Yapmayın diyorum. Bu mantığı görünce çok soğuyorum."

"TEDESCO'YU DUYUNCA 'EYVAH' DEDİM"

"Yurt dışında çok güzel hocalar var. Fenerbahçe'nin parası da var. İstese iyi bir hoca getirebilirdi. Ben bu hocaya, yine kızacaklar ama, hocanın adını duyunca 'eyvah' dedim. Başarısı yok. Belçika Milli Takımı falan çalıştırmış ama başarısı yok. Hoca genç, aç, futbolu biliyor ama sen Fenerbahçe camiası 10 küsür senedir şampiyon olamamış, böyle bir kaosun içine getiriyorsun. Hiç kimsenin laf edemeyeceği adam getireceksin."

"Jose Mourinho'yu getirdiğinde kimse bir şey demedi. Adamın geçmişi başarıyla dolu. Kan uyuşmazlığı dediler, DNA'lar uymadı ayrıldı. Adam parasını aldı gitti, Benfica'nın başına geçti. Onun yerine birini getiriyorsan Jose Mourinho'dan daha iyisi olacak. Altında olursa kabul edemezler. Adamı yerden yere vuruyorlar. Yazık günah, Sadettin Saran'ın suçu ne, pimi çekilmiş bombayı kucağında buldu. Ali Koç keşke bekleseydi, yeni başkan seçseydi hocasını. Yapmadı. Bedelini Fenerbahçe camiası ödeyecek."

"Biz hocayı nasıl buluyoruz biliyor musun? Programlar var yapay zekalı, top bizde olsun, geçiş oyunu oynayalım, önde basalım, şöyle böyle yapalım diye giriyoruz, bunu oynatan hocaları sırala diyoruz, hangi hocalar boşta görüyorsun. Menajerini arıyorsun konuşuyorsun. İki sene önce Thorsten Fink'i bulduk, şimdi Genk'in başında, çok başarılı. Çocuğumuz lise sonda, 1 sene bekleyelim, okulu bitirsin dedi. İkinci sırada Thomas Reis vardı, onu aldık. Dahi olmanıza gerek yok. Menajerlerin kucağına oturmanıza gerek yok. Samsunspor teknolojiyle yapıyor. Transferlerde de data kullanıyoruz. Şöyle, böyle oyuncu istiyoruz diye giriyoruz, oyuncuları sıralıyor bize, mükemmel. Biz diğer kulüplerden farklıyız. Profesyonel çalışıyoruz. Ben hesap soruyorum çalışanlarıma. Ben bu şirketin patronuyum. Hedef koymuşum, yapılmadığı zaman çıldırıyorum."