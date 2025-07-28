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Süper Lig devlerinin gündemindeydi... Granit Xhaka yeni takımına imzayı atıyor!

Süper Lig devlerinin gündemindeydi... Granit Xhaka yeni takımına imzayı atıyor!

28.07.2025 14:36:00
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Cumhuriyet Spor
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Süper Lig devlerinin gündemindeydi... Granit Xhaka yeni takımına imzayı atıyor!

Bayer Leverkusen'in deneyimli orta sahası Granit Xhaka'nın Sunderland ile anlaştığı iddia edildi.

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de bir önemli ayrılık daha yaşanıyor. Yaz transfer döneminde şu ana kadar Jonathan Tah, Florian Wirtz ve Jeremie Frimpong'la yollarını ayıran Leverkusen'de Granit Xhaka da takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Adı transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan tecrübeli orta sahanın yeni takımı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Sunderland, 20 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen'le anlaşmaya vardı.

Sunderland, geçtiğimiz hafta Xhaka ile sözleşme şartlarında anlaşmış fakat Leverkusen ayrılığa onay vermemişti. Xhaka'nın bugün İngiltere'ye giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bayer Leverkusen'in yeni teknik direktörü Erik ten Hag, Xhaka'nın takımda önemli bir rolü olduğunu ve kontratının devam ettiğini söylemişti.

Premier Lig'de daha önce Arsenal forması da giyen Xhaka, iki sezonluk araının ardından yeniden İngiltere forma giyecek. Bayer Leverkusen'de geçtiğimiz sezon 49 maça çıkan Xhaka, 2 gol ve 7 asist kaydetti.

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