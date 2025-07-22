Fenerbahçe ile anılan Granit Xhaka'nın yeni adresi belli oldu!

Transfer döneminin gözdelerinden Bayer Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka'nın yeni adresi netleşiyor.

Sky Sport DE'nin haberine göre; Xhaka'nın menajeri Jose Noguera, İsviçreli futbolcunun transferi için Sunderland ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Noguera yaptığı açıklamada, "Sunderland ile prensipte bir anlaşmaya vardık. Granit, Premier Lig'e dönmek istiyor. Sunderland onu heyecanlandırıyor; bu zorluğun üstesinden gelmek istiyor. Leverkusen'in ayrılma isteğine saygı duymasını ve kulüplerin yakında bir anlaşmaya varmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsviçreli futbolcunun transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılmıştı. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan 32 yaşındaki futbolcunun Bayer Leverkusen ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.