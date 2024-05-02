Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF'den imza sayısına jet yanıt!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:41

Güncelleme: 02.05.2024 - 16:46

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'dan önce olağanüstü genel kurula gitmesi için yasal imza sayısına ulaştıklarını açıkladı.

"136 İMZA TOPLANDI"

Basın toplantısında konuşan İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, "TFF statüsü 29. madde gereğince TFF delegelerinin noter marifetiyle TFF başkanı ve yönetim kurulunu olağanüstü genel kurula çağırmasıyla ilgili olarak TFF başkanı tarafından basın yoluyla ileri sürülen mesnetsiz iddialar ve yaşanan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve bu sürecin ne şekilde başladığı, bugüne nasıl gelindiğine ilişkin spor kamuoyuna doğru bilgilendirme yapılması amacıyla bu basın toplantısını düzenliyoruz. Malum, Sayın Büyükekşi'nin imzaların ilk açıklamasında 50-60, dünkü demecinde 80 olduğu iddiası ve yine yeterli imza toplansa bile 60 günlük sürenin geçmemesinden dolayı bu genel kurulun 18 Temmuz'dan önce yapılamayacağı iddiası. İmza sayımız 136'yı bulmuş durumda. Bu imzalar noter onaylıdır. Statünün 29. maddesinde belirtilen olağanüstü genel kurul için yeterli imza sayısı aşılmış durumdur. Sayın Büyükekşi'nin kamuoyunu yanıltmaya yönelik sözleri mesnetsizdir" açıklamasını yaptı.

Bayram Saral

TFF'DEN JET YANIT: "İMZA SAYISI 109"

Bayram Saral'ın konuştuğu sırada açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, imza sayısının 109 olduğunu duyurdu.



TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibariyle 109'dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür. Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

DÖRT BÜYÜK TAKIMIN KARARI NE?

"Dört büyük kulübün kararı nedir?" sorusunu yanıtlayan Bayram Saral "Fenerbahçe ve Beşiktaş, 7 delege bazında imza verdi. Trabzonspor Başkanı olan yakın dostum Ertuğrul Doğan, ilk günden beri TFF'nin gitmesi gerektiğini, güvenmediğini, istifa etmeleri gerektiğini belirtti. Fakat, devamlı kendisiyle istişaredeyim. 18 Temmuz tarihini uygun bir tarih görerek imza vermedi, imtina etti. Galatasaray, bu süreci başlatanlardan, TFF'nin gitmesini istiyor ama son dönemeçte bize gerekli desteği vermedi. Bundan sonra bize destek olacaklarını umuyoruz. Dursun Bey bizim ağabeyimizdir. Onlarda problem olduğunu düşünmüyorum. Diğer kulüpleri unutmayalım. Diğer kulüpler de bize destek verdi. Ali Başkan ciddi destek verdi, vermeye devam ediyor. Süleyman Hurma ve Fatih Saraç çok büyük destek verdi. Samsunspor verdi. Bütün hepsi verdi. İmza vermeyenlere sitemimiz yok. Vermeyeceklerini söylediler. Onlar da federasyonun gitmesini istiyor. Gitmesini istemeyen 1 kulüp yok. Varsa, 'TFF başarılıdır, kalsın' diyoruz desinler. Biz bu 325 sayıyı aşağı indireceğiz." dedi.

SARIALİOĞLU: "KİMSE ONA OY VERMEYECEK"

Basın toplantısında konuşan İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu "Eğer aday olursa kimse oy vermeyeceğini söyledi." açıklamasını yaparken; "TFF Başkanı 'İstenmediğim yerde durmam' dedi." hatırlatmasına "Gitsin o zaman!" sözüyle yanıt verdi.

Ecmel Faik Sarıalioğlu

"HAZİRANIN İLK HAFTASI SEÇİM OLUR"

Bayram Saral açıklamasında "İmzalar sürekli artmaktadır. Yakın zamanda 150-200 imza olacaktır. 60 günden önce olağanüstü genel kurul olamayacağı iddiası doğru değil. Statünün 29. maddesinde yönetim kurulu tarafından en geç 30 gün içinde olağanüstü genel kurul yapılır deniyor. En geç 30 gün deniyor. Genel kurul ile ilan tarihi arasında yasal olarak olması zorunlu 15 günlük süre genel kurul için yeterlidir. Seçimli genel kurulu işin içine katarsak toplam 30 gün. İç tüzüğün 3. maddesine göre delegelerin toplanma süresi 7 gün. Oradan da 7 gün verelim, toplamda 37 gün yapar. 3 gün de düşünme süresi verelim. Haziranın ilk haftası bu seçim yapılır. İyi niyetli bir TFF başkanı bu seçimi haziran başına yetiştirir. TFF içinde çok değerli hukukçular var. Baş hukuk danışmanı yakın dostum, ona sorsun, kendisi izah eder." ifadelerini kullandı.

"TFF İSTERSE SEÇİMİ EKİME DE ATAR"

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral ayrıca "18 Temmuz tarihi resmi değil ama kamuoyuyla paylaşılan bir tarih. Genel kurulu yapmak istemeyen TFF, 18 Temmuz'dan sonraya da atar, ekime de atar. Kötü niyetli olurlarsa istedikleri tarihe atarlar." ifadelerini kullandı.

"BİZ AZINLIK DEĞİL, ÇOĞUNLUĞUZ!"

Sözlerine devam eden Bayram Saral "TFF başkanının demecinde, azınlığın çoğunluğa tahakkümü iddiası var. Şimdi biz azınlık değiliz. İmza sayısı 136. 150'ye geldiğinde toplam delege sayısının yarısı. Biz azınlığı değil çoğunluğu temsil ediyoruz. Biz Süper Lig kulüplerinin hemen hemen tüm kulüplerinin ittifakıyla bu yola girdik. TFF'nin olağanüstü genel kurulla görevi bırakması için tüm kulüpler ittifak halinde. Çatlak bir ses yok. İlk günden beri bazı kulüp başkanları kendilerince haklı sebeplerle imza veremeyeceklerini söylediler. Bazı başkanlar ise TFF'nin 18 Temmuz tarihini yeterli görerek imza vermediler. Onlara diyecek sözümüz yok. Bizim içinde bulunduğumuz çoğunluk ise 18 Temmuz'un samimi bir tarih olmadığını, bir yönetim kurulu kararı olmadığından bahisle imza sürecine devam ettik. Hala aynı fikirdeyiz. Bu süreçte bizim yanımızda bulunan kulüp başkanlarına, delegelere, bağımsız delegelere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"BÜYÜKEKŞİ HASSAS NOKTALARA GİRMESİN"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi uyaran İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral "TFF'nin dün verdiği demeç ve sitede yayınladığı yazı çok manidar. 'Bazı malum isimlerin, kişisel hırs ve menfaatlerini, milli menfaatlerden üstün tuttuğu' iddiası ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun ismini vererek, günde 10 kere arayarak imza talep ettiği imzası... Bir kere bizim milli duygularımızı, vatan millet bayrak sevgimizi tartmak kimsenin haddi değil. Bu konular çok hassas konular. Büyükekşi'ye tavsiyem hassas noktalara girmesin." dedi.

"TFF'NİN YAPTIĞI DEMOKRATİK Mİ?"

Sözlerine devam eden Bayram Saral "Ecmel Başkan ve yöneticileri diyerek kimleri kastettiklerini biliyoruz, isim vermeyeceğiz. 10 kere arayıp imza isteme hususu. Olağanüstü genel kurul TFF 29. maddede düzenlenmiş bir husustur, hukuki ve demokratik bir haktır. Bir başkanın kendisiyle aynı yolda olan bir başkanı araması neresi tuhaf? Tersinden bakalım, Sayın Büyükekşi ve yönetimindeki birkaç isim, bunlar da kendilerini çok iyi biliyorlar, bu süre içerisinde yönettikleri TFF'nin mutlak otoritesini, oturdukları koltukların gücünü kullanarak alt liglerin kulüplerini ve delegelerini arayarak baskı kurarak imza vermemelerini, verdilerse geri çekmelerini söylemek mi demokratik!" açıklamasını yaptı.

"TERİM DÖNEMİNDE BAŞKAN DEĞİŞTİ"

TFF'nin Milli Takım'ın seçimden etkilenebileceği yönündeki açıklamasına cevap veren Bayram Saral "18 Temmuz tarihinin neden alındığını açıkladılar. Gerekçe olarak, milli takımı, motivasyonunu gösterdiler. Sizlere hatırlatmak isterim. 2008'de Haluk Ulusoy federasyonunda görevli bir hukukçuydum. Konuyla ilgili diye örneği veriyorum. Elemeler, Haluk Ulusoy federasyondayken gerçekleşti. Daha sonra olağanüstü genel kurul oldu, Haluk Bey bıraktı, yerine Hasan Doğan Bey geldi. Turnuvaya Hasan Bey geldi. Milli Takımın başında Fatih Terim vardı. EURO 2008'de en büyük başarı elde edildi. Fatih Terim, Haluk Bey ile gitmedi diye motivasyon mu bozuldu. Orası bir milli takım, kulüp değil. Milli ruhla hareket ediliyor. Büyükekşi ve yönetimi veya başka bir yönetimle gidilmesinin milli takımla ilgisi yoktur. Böyle bir bahaneye sığınmasınlar." ifadelerini kullandı.

"10 ADAY OLMAZ, 5 ADAY OLUR!"

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral ayrıca basın toplantısında "Bizim bu süreçle ilgili veya yeni süreçle ilgili, Kulüpler Birliği tarafından, en azından İstanbulspor olarak bir isim yoktur. Biz çok adaylı demokratik seçim olması gerektiğine inanıyoruz. Bu seçime statünün öngördüğü sayıda TFF başkan adayı olmasını bekliyoruz. TFF başkanının beklediği, söylediği gibi 10 aday olması mümkün değil. En fazla 5 aday olabilir. Uygulamada 2-3'ten fazla aday olmaz. Çok adaylı seçim olmazsa şu an futbolun içinde bulunduğu kaotik durum değişmez. Çok adaylı bir seçim olması lazım. Seçimin 10 Haziran'da olmasının gerekçelerini Kulüpler Birliği Vakfı'nda Sayın Ali Koç açıkladı. 10 Haziran değil başka bir tarih olursa çok büyük sorunlar olur. Çünkü elinde eski federasyonun planladığı bir süreç olacak. Bu da çok büyük sıkıntı olabilir. 18 Temmuz 2024 tarihine ilişkin genel kurul kararından federasyon ve yönetim kurulunun samimi olmadığını düşünüyoruz. Böyle bir samimiyet var ise derhal yönetim kurulu kararı alıp sayı ve tarih numarasıyla açıklamaları gerekiyor." dedi.

"BİZ KİMSENİN PEŞİNE TAKILMADIK"

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral basın toplantısında "Biz bu süreçte kamuoyunda bilinenin aksine bir algı yaratılmaya çalışılıyor, biz bu sürece tüm kulüp başkanlarıyla beraber çıktık. Maalesef değerli kulüp başkanlarının arkasına takılarak, onların adına iş yaptığımızı söylüyor. Biz hiç kimsenin peşine takılmayız. Bizim böyle bir tarzımız, tavrımız yok. Biz doğru bildiğimiz yolda demokratik hak arayışımızı sürdürüyoruz. Başarılı olur olmayız. Biz Türk futbolun içinde bulunduğu kaotik ortamdan çıkmasını istiyoruz. Türk futbol tarihinde böyle başarısız bir federasyon ve yönetim kurulu gördünüz mü? Hayır! Siz futbol tarihinin tüm dönemlerinde 4 büyük futbol kulüp dahil tüm bileşenlerin aynı fikirde buluştuğu bir dönem gördünüz mü? Hayır." şeklinde konuştu.

"SİYASİ BİR AMACIMIZ YOK!"

"Siyasi iktidara karşı bir hamle olarak nitelendiriliyor imza verme süreci. İmza toplama süreci sportif mi başka bir sebebi var mı?" sorusunu yanıtlayan Bayram Saral "Bizim siyasi bir amacımız yok, olması mümkün değil. TFF özerk bir kurum. Siyasetten uzak kalması gereken bir kurum. Tüm çabamız bu yönde. Siyasilerle dirsek temasımız yok. Bugünkü iktidarla ilgili bir sözümüz olamaz. Biz futbolun içerisinde bu meselelerin çözülmesi, doğru olanın bu olduğuna inanıyoruz." dedi.

"SEÇİM OLACAĞINA İNANIYOR MUSUNUZ?"

"Seçim olacağına inanıyor musunuz?" sorusunu cevaplayan Bayram Saral "İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral: "Samimi değiller. 29. madde gereği imza toplamımızın nedeni, olağanüstü genel kurul kararını aldırmak. Bunun şikayet mekanizmaları var. Kararı almazlarsa bu sorumluluğun altından kalkamazlar." ifadelerini kullandı.

"İSTENMEDİĞİ YERDE DURMAYACAKSA SEÇİM YAPSIN"

Bayram Saral açıklamasında "Müzakere yöntemi, Kulüpler Birliği'nin ortak kararıydı. Dursun Bey'in talebiyle müzakere yolu kapanmasın dendi. Ortak bir fikir ve ortak bir açıklama çıktı. Bir grup, müzakerenin başarılı olmayacağını biliyordu. Ancak, müzakerenin önünü kapatmak doğru değil dedik ama zaman kaybı. TFF başkanının 18 Temmuz tarihini öne almak gibi bir niyeti yok. Heyet oraya gidince cesaretlendi, 20 dakikada toplantıyı kesti. Kulüpler Birliği Vakfı'nı orada rencide etti. O görüşme başarılı olmadı. Sayın Büyükekşi, 2-3 günde dozunu artırarak verdiği demeçlerde başarılı olduğunu ima etmeye çalışıyor. İstenmediği yerde durmayacaksa hemen genel kurul kararı alsın. Tekrar aday olsun. Güven tazelemiş olarak milli takımın başında gider. Bu işler beyanla değil icraatle olur. Geç kalmadık, biz bu yola erken girdik. TFF başkanı çağrılarımıza kulak verse bu seçim daha erken olurdu. Bunun bir takım yolları vardı. İstemedi. Süreci uzatarak bu noktaya getirdi. Şimdi milli takımın arasına sıkıştırılmış bir yol olarak lanse ediyor. 2002 Dünya Kupası'na gitmeden önce genel kurul yapılıp ondan sonra gidildi. Sonuçta o dönemde de çok adaylı genel kurullar yapılıyor. Mevcut başkan, seçimi kaybetme riskine girdi ama milli takıma gitti. Bu tür bahanelere sığınmak o makamlardaki insanlara yakışmıyor" dedi.