Süper Lig ekibi Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 21:34
Süper Lig ekibi Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı!
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Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında yeni transferini duyurdu.

Yeşil-beyazlı ekip, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Konyaspor, 31 yaşındaki sol kanat Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Adana Demirspor formasını 40 maça çıkan Yusuf Erdoğan, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


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