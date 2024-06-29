Süper Lig ekibi Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında yeni transferini duyurdu.
Yeşil-beyazlı ekip, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Konyaspor, 31 yaşındaki sol kanat Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Adana Demirspor formasını 40 maça çıkan Yusuf Erdoğan, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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