Konyaspor açıkladı: Cicaldau, Galatasaray'a döndü!

Yayınlanma: 06.06.2024 - 13:22

Güncelleme: 06.06.2024 - 13:22

Konyaspor, Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray'a döndüğünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze, Süper Lig 2023-24 Sezonu öncesi geçici transfer olan ve yeşil beyaz formamızı terleten Alexandru Cicaldau'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Konya'da 32 maça çıkan Rumen oyuncu, 1 gol ve 2 asist yaptı.