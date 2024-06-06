Konyaspor açıkladı: Cicaldau, Galatasaray'a döndü!
Konyaspor, Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.
Konyaspor, Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray'a döndüğünü duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze, Süper Lig 2023-24 Sezonu öncesi geçici transfer olan ve yeşil beyaz formamızı terleten Alexandru Cicaldau'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezon Konya'da 32 maça çıkan Rumen oyuncu, 1 gol ve 2 asist yaptı.
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