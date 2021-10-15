Süper Lig ekibinde flaş gelişme! Spor tesisleri satılıyor...

15 Ekim 2021 Cuma, 12:20

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da son günlerde sıcak saatler yaşanıyor. Konyaspor Kulübü Hilmi Kulluk döneminde tapusu alınan hazır tesisleri satarak futbolculara olan akitlerini yerine getirdiği iddia edildi.

Yıllar önce Karatay Belediyesi tarafından hazine arsasının üzerine yapılan, merhum Tevfik Lav’ın isminin verildiği, Aykut Kocamanların, Ünal Karamanların, Hüsnü Özkaraların, çalıştırdığı Konyaspor’un kullandığı tesisler, yeşil beyazlı ekibin yeni yönetimi tarafından satıldığı öğrenildi.

Fatih Özgökçen’den önceki başkan Hilmi Kulluk tarafından tapusu alınan ve mülkiyeti tamamen Konyaspor’un olan Tatlıcak tesislerinin satılması büyük tepkilere neden oldu. Yüzlerce altyapı oyuncusunun eğitim aldığı ve konakladığı bu tesislerin satılmasını spora ve devlete bir ihanet olarak nitelendiren aileler, konuyu Cumhurbaşkanına kadar götüreceklerini söylediler.

YARISI SATILDI, DİĞER YARISI ALICI BEKLİYOR

Konyaspor Tatlıcak tesislerinin 39 bin metrekarelik 2 parçası AKP Konya Milletvekili Selman Özboyaca’nın babası Ziya Özboyacı, Sami Güler ve Hasan Ali Nohutçu ortaklığındaki GNK Konsorsiyuma satıldığı, Konyaspor’un da bu satıştan 68 milyon TL para kazandığı öğrenildi.

Ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içiresinde olan Konyaspor’un bu satıştan elde ettiği paralar futbolcu alacaklarına gidecek. Ödemeler konusunda büyük sıkıntı yaşayan Konyaspor yönetimi, bu sorunu çözmenin arayışlarını sürdürüyor.