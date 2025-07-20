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Süper Lig ekibinden Amir Hadziahmetovic'e kanca!

Süper Lig ekibinden Amir Hadziahmetovic'e kanca!

20.07.2025 13:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig ekibinden Amir Hadziahmetovic'e kanca!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un, Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki Boşnak oyuncu Amir Hadziahmetovic'i transfer etmek istediği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ta forma giyen Amir Hadziahmetovic'i gündemine aldı.

Karadeniz ekibinin, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi.

AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rizespor'un ilgisinin yanı sıra Hadziahmetovic'e yurt dışından da bir teklif geldi.

Boşnak futbolcunun Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini korurken, hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan gelen teklifler siyah-beyazlı yönetimin kararını etkileyecek.

Beşiktaş'ın, teknik heyetin raporuna göre oyuncuyla ilgili karar vermesi bekleniyor. Transferde önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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