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Beşiktaş'a transferi iptal olmuştu... Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor!

Beşiktaş'a transferi iptal olmuştu... Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor!

19.07.2025 22:58:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'a transferi iptal olmuştu... Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor!

Beşiktaş'ın İstanbul'a geleceğini açıkladığı, ancak sonrasında transferi iptal olan Kyle Walker-Peters'ın, West Ham ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Geçen günlerde Beşiktaş'ın imza için İstanbula geleceğini açıkladığı, ancak transferin iptal olduğu Kyle Walker-Peters, yeni takımını bulmak üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Kyle Walker-Peters, Premier Lig ekiplerinden West Ham için sağlık kontrollerinden geçti.

Oyuncu ve kulüp ise 3 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'A GELECEKTİ, İPTAL OLDU

Beşiktaş, İstanbul'a gelmek için ekstra süre talep eden Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıklamıştı.

Siyah-beyazlılar, transferi yılan hikayesine dönen 28 yaşındaki İngiliz sağ bekin arka arkaya gelen ek süre talepleri sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Kyle Walker-Peters'ın transferinin iptal olduğunu duyurmuştu.

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