Süper Lig ekipleri başvuruda bulunmuştu: TFF'den yabancı kuralı kararı!

14.08.2025 09:19:00
Kulüpler Birliği'nin son toplantısında Süper Lig kulüpleri yabancı sayısının arttırılması konusunda görüş bildirmişti. TFF yaptığı toplantıda bu talebi değerlendirdi.

Kulüpler Birliği'nin son toplantısında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları, 12 + 2 olan mevcut yabancı kuralının 12 + 2 + 2 şeklinde revize edilmesini talep etmişti.

Bazı Süper Lig ekipleri ise "Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz" diye görüş bildirmişti.

TFF'DEN YABANCI TALEBİNE RET

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi Riva'da yaptığı toplantıda Kulüpler Birliği'nden gelen yeni yabancı kuralı talebini masaya yatırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre; TFF bu talebi geri çevirdi. Federasyonun ligler başladığı için yabancı kuralında bir değişiklik yapılmamasına karar verdiği bildirildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ YENİDEN GÖRÜŞECEK

Kulüpler Birliği'nin bugün yapacağı toplantıda konuyu tekrar masaya yatıracağı ve yeni bir formülün gündeme gelebileceği aktarıldı.

