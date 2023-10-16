Süper Lig ekiplerinden Davi için başsağlığı mesajı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 13:59

Güncelleme: 16.10.2023 - 13:59

Antalyaspor Kulübü'nün futbolcusu Naldo'nun oğlu Davi, geçen eylül ayında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Antalyaspor, Davi'nin yaşam mücadelesini kaybettiğini duyurdu. Süper Lig ekipleri, hayatını kaybeden Davi için başsağlığı mesajı paylaştı.

Süper Lig ekiplerinin başsağlığı mesajları şu şekilde:

Fenerbahçe: "Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Davi'ye Allah'tan rahmet, Pereira ailesi ve Antalyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray: "Antalyaspor futbolcusu Naldo’nun oğlu Davi’nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Minik Davi’ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Antalyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş: "Antalyaspor forması giyen Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Minik Davi’ye Allah’tan rahmet, Naldo Pereira ile ailesi ve yakınları başta olmak üzere Antalyaspor camiasına sabır ve başsağlığı dileriz."

Trabzonspor: "Geçtiğimiz ay kaza geçiren Bitexen Antalyaspor futbolcusu Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Davi'ye Allah'tan rahmet; Naldo Pereira başta olmak üzere ailesi, sevenleri ve Bitexen Antalyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Adana Demirspor: "Bitexen Antalyaspor'un futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Davi'ye Allah'tan rahmet , Naldo Pereira başta olmak üzere, ailesine, sevenlerine ve Bitexen Antalyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Ankaragücü: "Seni unutmayacağız Davi!

Antalyaspor forması giyen Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; Naldo Pereira ve ailesi başta olmak üzere Antalyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Konyaspor: "Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Pereira ailesi ve Antalyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Kayserispor: "Antalyaspor futbolcusu Naldo Pereira’nın oğlu Davi’nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Davi’ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Antalyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Sivasspor: "Antalyaspor forması giyen Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Davi'ye Allah'tan rahmet, Pereira ailesine, yakınlarına ve Antalyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Giresunspor: "Bitexen Antalyaspor futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi’nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Davi'ye Allah'tan rahmet; Naldo Pereira başta olmak üzere ailesi, sevenleri ve Bitexen Antalyaspor camiasına başsağlığı dileriz."