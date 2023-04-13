Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a tebrik
Süper Lig ekipleri, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Samsunspor için tebrik mesajları paylaştı.
Spor Toto Süper Lig kulüpleri, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u tebrik etti.
Süper Lig kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Samsunspor için sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonunun yanı sıra Süper Lig kulüpleri Adana Demirspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Kayserispor, Konyaspor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Giresunspor ve Ümraniyespor da Samsunspor'un sevincine ortak oldu.
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