Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:20

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:20

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Süper Lig ile 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekimleri yapılacak.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Lig fikstürü, 18 Temmuz Salı (bugün) saat 19:30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

19.30'da başlayacak fikstür çekimi beIN Sports ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.