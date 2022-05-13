Süper Lig hakemi Arda Kardeşler PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2022 Cuma, 20:19
Süper Lig hakemi Arda Kardeşler PFDK'ye sevk edildi
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TFF'den yapılan açıklamada, Arda Kardeşler'in, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.


Arda Kardeşler PFDK TFF

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