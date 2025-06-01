Süper Lig'in son haftasında ayrılık kararı!

Trendyol Süper Lig'e veda eden Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais ile yollar ayrıldı.

Ligin son haftasında Beşiktaş'a 4 golle mağlup olan Ege ekibinde Morais maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrıldığını belirtti.

15 MAÇTA 5 GALİBİYET

59 yaşındaki Portekizli teknik direktör şubat ayında yeşil-beyazlı ekibin başına geçerken sezon sonuna kadar anlaşma yapılmıştı.

Jose Morais, Bodrum FK'nin başında 15 lig maçına çıktı. Ege ekibi bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik alırken 4 kez de yenildi.