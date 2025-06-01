Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'in son haftasında ayrılık kararı!

Süper Lig'in son haftasında ayrılık kararı!

1.06.2025 22:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig'in son haftasında ayrılık kararı!

Süper Lig ekibi Bodrum FK'nin Portekizli teknik direktörü Jose Morais, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'e veda eden Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais ile yollar ayrıldı.

Ligin son haftasında Beşiktaş'a 4 golle mağlup olan Ege ekibinde Morais maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrıldığını belirtti.

15 MAÇTA 5 GALİBİYET

59 yaşındaki Portekizli teknik direktör şubat ayında yeşil-beyazlı ekibin başına geçerken sezon sonuna kadar anlaşma yapılmıştı.

Jose Morais, Bodrum FK'nin başında 15 lig maçına çıktı. Ege ekibi bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik alırken 4 kez de yenildi.

İlgili Konular: #ayrılık #Bodrum FK #Jose Morais

İlgili Haberler

Bodrum FK, Süper Lig'e Beşiktaş maçıyla veda ediyor
Bodrum FK, Süper Lig'e Beşiktaş maçıyla veda ediyor Süper Lig'de Muğla2yı temsil eden Bodrum FK, 37. haftada deplasmanda oynadığı Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma şansını kaybetmişti.
Beşiktaş kamp kadrosu açıkladı: Bodrum FK maçında 3 eksik!
Beşiktaş kamp kadrosu açıkladı: Bodrum FK maçında 3 eksik! Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş sezonu farklı kapattı: Bodrum FK 0-4 Beşiktaş
Beşiktaş sezonu farklı kapattı: Bodrum FK 0-4 Beşiktaş Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yi 4-0 mağlup etti.