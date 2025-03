Süper Lig kulüplerinden Kadınlar Günü mesajları

Yayınlanma: 08.03.2025 - 14:40

Güncelleme: 08.03.2025 - 14:40

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden kulüpler, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Galatasaray Kulübünün mesajında "120 yıllık tarihimizin her zaferinde, her başarı öyküsünde kadınların izi ve alın teri var. Hayatın her anına değer katan kahramanlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünden "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu görüşlere yer verildi:

"Her başarı hikayesinin hayal edebilmekle başladığına, toplumumuzdaki kadın başarı hikayelerini duydukça daha çok kız çocuğumuzun hayallerinin büyüyeceğine inanıyoruz. 'HeForShe' hareketini destekleyen ve sahiplenen dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe olarak 'Birlikte Eşitiz' diye haykırdığımız ilk günden itibaren daha güçlü toplum ve aydınlık yarınlar için toplumun her alanında, hayata dair her anda spor yoluyla güçlenmesini destekliyoruz. Gelecekte nice Eda Erdemler, Buse Nazlar, Elisler ülkemizi uluslararası arenalarda temsil etsin, bayrağımızı göndere çektirsin, İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletsin diye, kız evlatlarımız yarınlara umutla baksınlar diye, güçlü kadınlar, güçlü toplumların mimarları olsunlar diye, kadın haklarının teminatı olan Atatürk devrimlerine sonsuz saygımızı vurguluyor; tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bu vesileyle kulübümüz bünyesinde görev yapan kadın sporcu ve çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyoruz."

Kadınlar Günü'nün ortaya çıkış hikayesinin yer aldığı Beşiktaş Kulübünün açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Kadınların spor yapma olanağı bulduğu kulüplerin başında Beşiktaş JK gelmektedir. Kulübümüz, tarihinin ilk kadın sporcularını 'Eskrim Şubesi'nde yetiştirerek lisansiye yapmıştır. Suat Fetgeri, Halet Çambel ve Neriman'dan oluşan Beşiktaş Kadın Eskrim Takımı, 1930'lu yıllarda müteaddit defalar İstanbul ile Türkiye şampiyonluklarına isimlerini yazdırarak, Beşiktaş'ımıza büyük onur kazandırmışlardır. Bu üçlü gruptan Suat Fetgeri ile Halet Çambel, milli forma ile de müsabakalar yapmışlar ayrıca 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizi temsil ederek, Olimpiyat Oyunları'na iştirak eden ilk Türk kadın sporcuları unvanını kazanmışlardır. Sporu bıraktıktan sonra uzun yıllar üniversitelerde öğretim üyesi olarak da görev yapan Halet Çambel, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın profesörü unvanı ile de bilinmektedir. Kulübümüz, tarihimiz boyunca faaliyet gösterdiği branşlarda kadın sporcular yetiştirmiş, yetiştirmeye devam etmektedir. Tarihimiz boyunca; yönetici, sporcu, çalışan ve taraftar olarak Camiamızın en önemli güçlerinden birisi olan kadınlarımıza, Beşiktaş'ımıza verdikleri emekler için şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyadaki tüm emekçi kadınların ve Beşiktaşlı kadınların 8 Mart'ı kutlu olsun."

Trabzonspor, Samsunspor, Eyüpspor, Başakşehir FK, Göztepe, Rizespor, Gaziantep FK, Alanyaspor, Antalyaspor, Sivasspor, Hatayspor, Adana Demirspor, Konyaspor, Bodrum FK, Kayserispor ve Kasımpaşa da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.