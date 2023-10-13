Süper Lig ne zaman başlayacak? Bu hafta süper lig maçı var mı? Futbolda milli ara ne zaman bitecek?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup maçları nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verildi. Süper Lig ne zaman başlayacak? Bu hafta süper lig maçı var mı? Futbolda milli ara ne zaman bitecek?
EURO2024 Elemeleri A Grubu maçında A Milli Takımımız, konuk olduğu Hırvatistan ile karşılaştı.
Opus Arena'da oynanan maçı Türkiye 1-0 kazandı. Milli takımımızın golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Bu sonuçla Türkiye, A Grubu'nda 1 maçı eksik olan Hırvatistan'ı geçerek 13 puanla liderliğe yükseldi. Hırvatistan ise 10 puanla 2. sırada kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Türkiye, Letonya ile 15 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise aynı gün Galler'e konuk olacak.
Türkiye-Letonya maçı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 15 Ekim Pazar günü oynanacak. Maç 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
9. hafta maçları 21 Ekim tarihinde başlayacak.
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