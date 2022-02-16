Süper Lig TV nedir? Süper Lig kanal mı açtı? Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?

16 Şubat 2022 Çarşamba, 16:35

Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig ihalesi için TFF on beş firma ile görüşmeleri sürdürüyor. Şimdiye dek çeşitli öneriler ortaya atılsa da, yeni sezon için kulüplere 2 milyar TL'nin altında ödeme yapılacağı iddiaları gündeme geldi.

Kulüplerin beklentisinin çok altında rakamların konuşulduğu ihale öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, verilen tekliflerden umulan sonucun çıkmaması halinde ‘Süper Lig TV’ kurulmasının gündemde olduğunu açıkladı. Beklenen gelirin elde edilememesi üzerine kulüp başkanlarından oluşan yayın komisyonu farklı alternatifler üzerinde durmaya başladı.

Yayın Hakları İhale Komisyonu'ndaki dört büyük kulüp başkanı ve Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig TV projesini öne sürdü. Buna göre, kulüplerin kendi maçlarını yayınlama veya ihaleyi kazanan firmalara kendi dekoderlerini satmaları gündeme geldi. Peki, Süper Lig TV nedir ve önümüzdeki sezonda maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Merak edilen projeye dair ayrıntılar haberimizde...

İlk olarak Kulüpler Birliği Vakfı'nın değindiği Süper Lig TV formatı, Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinin bazı yayın kuruluşlarından teknik destek alarak kendi maçlarını yayınlamasını içeriyor.

TFF'deki Yayın Hakları İhale Komisyonu'nda görev alan dört büyük kulüp başkanı ve Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni sezonda teklifin düşük olması halinde yeni planları değerlendirmeye aldı.

Son olarak, TFF Başkanı Nihat Özdemir de, Süper Lig TV adlı olası yeni platformu bugünkü konuşmasında dile getirdi. İhaleye katılan 15 firma Cuma gününe kadar tekliflerini revize etmezse 2022-23 futbol sezonunda iki lige de yeni yayıncılık formülü getirilebilir.

Özdemir, Süper Lig TV için, “Kulüplerimizin naklen yayın gelirlerinden daha fazla bütçe alabilmesi için seri olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Daha yüksek tekliflerin gelmesini bekliyoruz. Eğer tekliflerden umduğumuzu bulamazsak, Süper Lig TV kurulur. Kulüpler decoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır.” ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG TV PROJESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

14 Şubat Pazartesi günü yapılan toplantıda 15 firma yeni dönem tekliflerini TFF'nin ilgili komisyonuna iletti. Ancak, TFF Başkanı Nihat Ozdemir ve Kulüpler Birliği, yeni teklifin 2 milyar TL'nin altında olmasından dolayı itirazlarını dile getirdi. Başkan Ozdemir, 18 Şubat Cuma günü yapılacak toplantıyı işaret ederek; "Eğer tekliflerden umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV kurulur" yorumunu yaptı.

MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ İZLENECEK?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu da maçların şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı yönündeydi. Gelinen noktada, şifresiz yayın öngörülmemekle birlikte, olası platform Süper Lig TV'nin aylık ve yıllık ücretlendirme ile hizmet vereceği düşünülüyor. Ancak, şimdiye dek konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de ve dünyada kulüplerin kazançlarının önemli bir bölümünü yayın gelirleri oluşturuyor. Hal böyle olunca, Süper Lig TV kurulduğu taktirde yıllık 2 milyar TL altında kalan tekliflerin, dekoder projesiyle artabileceği öngörülüyor. Her kulübün kendi dekoderlerini anlaşma sağlayacağı firmalara satması ve bu satışlar üzerinden belirli bir gelir elde etmesi ihtimal dahilinde.







