TFF'nin ihalesi bekleneni vermedi: Kulüplerden 'Süper Lig TV' önerisi

16 Şubat 2022 Çarşamba, 10:41

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdiği tekliflerin çok düşük olması nedeniyle kulüpler, "Süper Lig TV" adında yeni bir kanal kurulması önerisinde bulundu.

Hürriyet'ten Ali Demirçubuk'un haberine göre, yayın gelirinden bu yıl toplam 2 milyar 650 milyon TL alacak olan kulüpler, yeni tekliflerin 2 milyar TL’nin altında kalmasıyla birlikte kazancı artıracak yeni yollar aramaya başladı.

Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu bunun üzerine 2 formül üretti. Bunlardan birincisi; kulüplerin kuracağı 'Süper Lig TV' yayın haklarını alıp maçları yayınlayacak. İkincisi ise; kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderleri kendileri satacak.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta 3 büyük kulüp başkanı ve Göksel Gümüşdağ’ın da görev yaptığı Yayın Hakları İhale Komisyonu, tekliflerin çok düşük kalması durumunda bir yayın platformu kurulması yönünde görüş bildirdi.