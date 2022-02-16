TFF'den Süper Lig Televizyonu çıkışı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yayın ihalesiyle ilgili konuştu. Özdemir, "Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var" dedi.
Kadın Milli Takımı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile DHL Express arasında imzalanan sponsorluk anlaşması TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.
Sponsorlukla ilgili olarak Özdemir, "Göreve geldiğimizden bu yana kadın futboluna büyük önem veriyoruz. Kadın Milli Takımı'nın da bizim için ayrı bir yeri var" dedi.
Yayın ihalesiyle ilgili olarak ise Nihat Özdemir yeni bir çıkış yaparken şu ifadeleri kullandı, "Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklif gelmesini bekliyoruz. Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig Televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler, dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var."
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası ev sahibi kulüp başkanı Murat Sancak'ın açıklamalarının sorulması üzerine ise Özdemir, "Bir kulübün başkanına direkt cevap verecek durumda değilim. Sportmenliğe, centilmeniğe aykırı bir açıklama varsa Disiplin Kurulu'na sevk edilir. Konuşan başkanın takımı 3. sırada. Bu süreçte maçları yöneten hakemler Ay'dan mı geldi?" dedi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da yoluna devam etmesini arzuladığını kaydeden Özdemir, "Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Avrupa'da yoluna devam etmesini arzuluyoruz. Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında umarım tur atlayarak Konferans Ligi'nde devam eder" ifadelerini kullandı.
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