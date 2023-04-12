Süper Lig ve TFF 1. Lig 2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:33

Güncelleme: 12.04.2023 - 12:33

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile Spor Toto 1. Lig'in başlangıç tarihini belirledi. Peki, 2023-2024 Süper Lig ve TFF 1. Lig sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

2023-2024 SÜPER LİG VE TFF 1.LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve 1. Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç tarihlerini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir."