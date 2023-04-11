Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Yayınlanma: 11.04.2023 - 16:43

Güncelleme: 11.04.2023 - 16:43

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.



Geçen hafta şampiyonluk oranı 1.10 olan Galatasaray için bu kez 1.18'lik oran belirlendi.



FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN ORANI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe'nin geçen hafta 5.00 olan oranı, 4.00 olarak güncellendi.



Beşiktaş'ın 20.00 olan şampiyonluk oranı, bu hafta 15.00 olarak duyuruldu



Öte yandan bazı takımların oranı aynı kaldı.

Başakşehir için 500.00, Trabzonspor'a 1000.00 ve Adana Demispor'a 15000.00 oran açıklandı.