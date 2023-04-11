Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de geride kalan 28. haftanın ardından şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.
Geçen hafta şampiyonluk oranı 1.10 olan Galatasaray için bu kez 1.18'lik oran belirlendi.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN ORANI GÜNCELLENDİ
Fenerbahçe'nin geçen hafta 5.00 olan oranı, 4.00 olarak güncellendi.
Beşiktaş'ın 20.00 olan şampiyonluk oranı, bu hafta 15.00 olarak duyuruldu
Öte yandan bazı takımların oranı aynı kaldı.
Başakşehir için 500.00, Trabzonspor'a 1000.00 ve Adana Demispor'a 15000.00 oran açıklandı.
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