Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 15. hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
8 Aralık Cuma:
20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
10 Aralık Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Burak Şeker
16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: Turgut Doman
19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Arda Kardeşler
11 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
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