Süper Lig’de 16'ncı haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 12:38
Süper Lig’de 16'ncı haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 

16'ncı haftanın programı ve hakemler şöyle:

YARIN

17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: HALİL UMUT MELER

20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: SARPER BARIŞ SAKA

28 ARALIK ÇARŞAMBA

17.00 Alanyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK

29 ARALIK PERŞEMBE

17.00 Sivasspor - Galatasaray: ERKAN ÖZDAMAR

17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: ZORBAY KÜÇÜK

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: ALİ ŞANSALAN


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