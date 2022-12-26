Süper Lig’de 16'ncı haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
16'ncı haftanın programı ve hakemler şöyle:
YARIN
17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: HALİL UMUT MELER
20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: SARPER BARIŞ SAKA
28 ARALIK ÇARŞAMBA
17.00 Alanyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK
29 ARALIK PERŞEMBE
17.00 Sivasspor - Galatasaray: ERKAN ÖZDAMAR
17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: ZORBAY KÜÇÜK
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: ALİ ŞANSALAN
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