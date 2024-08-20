Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ikinci haftası sonrası VAR kayıtları açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ikinci haftası sonrası VAR kayıtları açıklandı.
İşte TFF tarafından paylaşılan haftanın VAR kayıtları;
Spor Haberleri
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