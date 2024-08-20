Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ikinci haftası sonrası VAR kayıtları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 20:11
Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ikinci haftası sonrası VAR kayıtları açıklandı.

İşte TFF tarafından paylaşılan haftanın VAR kayıtları;


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