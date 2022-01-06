Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2022 Perşembe, 12:06
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor. 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İşte Süper Lig'in 20. haftasındaki maçların hakemleri:

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

Alanyaspor -Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz

Kasımpaşa - Hatayspor: Sarper Barış Saka

Galatasaray - Giresunspor: Arda Kardeşler

Konyaspor - Sivasspor: Cüneyt Çakır

Kayserispor - Altay: Yaşar Kemal Uğurlu

Göztepe - Antalyaspor: Güseyin Göçek

Rizespor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

Fenerbahçe - Adana Demirspor: Halil Umut Meler


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