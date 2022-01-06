Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı
Merkez Hakem Kurulu Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor. 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İşte Süper Lig'in 20. haftasındaki maçların hakemleri:
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
Alanyaspor -Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz
Kasımpaşa - Hatayspor: Sarper Barış Saka
Galatasaray - Giresunspor: Arda Kardeşler
Konyaspor - Sivasspor: Cüneyt Çakır
Kayserispor - Altay: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe - Antalyaspor: Güseyin Göçek
Rizespor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
Fenerbahçe - Adana Demirspor: Halil Umut Meler
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